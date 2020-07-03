Путин подписан указ о внесении правок в конституцию РФ, они вступят в силу завтра и "обнулят" его президентские сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в конституцию — 4 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, передает УНН также со ссылкой на опубликованный документ на Официальном портале правовой информации Российской Федерации.
“Поправки в Конституцию Российской Федерации... вступают в силу 4 июля 2020 года”, — говорится в тексте указа.
Тем же указом глава Кремля распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. “Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на „Официальном интернет-портале правовой информации“ (www.pravo.gov.ru)”, — говорится в документе.
Согласно ранее подписанному президентом закону о поправках к конституции, официальное опубликование должно состояться “незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования”.
“Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе”, — сказал президент на видеоконференции с рабочей группой по поправкам к конституции.
По словам Путина, голосование показало “высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам”.
Добавим, что за принятие “поправок” к конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.