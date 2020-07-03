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Голосування щодо поправок у російську конституцію: ЦВК РФ оголосила результати так званого "референдуму"

Голосування щодо поправок у російську конституцію: ЦВК РФ оголосила результати так званого "референдуму"

Київ • УНН

 • 12892 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Центрвиборчком Росії на засіданні в п’ятницю прийняв постанову про затвердження результатів загальноросійського голосування по закону про поправки до конституції, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Згідно з документом, за підсумками голосування поправки підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти змін в основний закон висловилися 21,27%. Підсумкова явка на голосуванні склала 67,97%.

“Вашій увазі пропонується проект постанови ЦВК РФ за результатами загальноросійського голосування з питання схвалення змін до конституції РФ. Згідно з ним, зміни до конституції РФ, передбачені статтею 1 закону РФ про поправку до конституції РФ, за які проголосувало більше половини громадян РФ, які взяли участь в загальноросійському голосуванні, вважаються схваленими”, — сказала голова ЦВК Елла Памфілова. За ухвалення постанови проголосували всі члени комісії.

Глава ЦВК зазначила, що всього в списки учасників голосування були включені 109 190 337 росіян. “У голосуванні взяли участь 74 215 555 учасників голосування, це 67,97%”, — сказала Памфілова, додавши, що поправки підтримали 57 747 288 громадян РФ.

“Відмовилися від підписання протоколів лише два члени комісій від КПРФ: в Алтайському краї і Ханти-Мансійському автономному окрузі... До ЦВК надійшло 15 особливих думок від членів регіональних комісій, 11 з яких від КПРФ. Всі вони не містять фактів про порушення і не перешкоджали цим членам комісій голосувати за підписання протоколу”, — підкреслила глава ЦВК.

Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ проходило з 25 червня по 1 липня, основним став останній день. Голосування протягом декількох днів було організовано для “запобігання поширенню коронавірусу”. Щоб поправки набули чинності, їх мають підтримати більше половини учасників голосування, поріг явки не встановлено.

Відзначимо також, що голосування щодо так званих “поправок” проходило на території окупованих українських АР Крим та Севастополя.

# ЕллаПамфілова У списки учасників голосування були включені 109 190 337 учасників голосування.
У голосуванні взяли участь 74 215 555 учасників голосування або 67,97 відсотків.

— ЦВК Росії (@CIKRussia) July 3, 2020

# ЕллаПамфілова Згідно з протоколом ЦВК Росії: на винесений на загальноросійське голосування питання “Ви схвалюєте зміни до Конституції Російської Федерації?” відповіли “Так” 57. 747 288 громадян Російської Федерації, 77,92% від числа громадян, які взяли участь в голосуванні

— ЦВК Росії (@CIKRussia) July 3, 2020

Протокол ЦВК Росії про підсумки Загальноросійського голосування підписаний 3 липня 2020 року 11:33 за московським часом

— ЦВК Росії (@CIKRussia) July 3, 2020

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