Голосование о поправках в российскую конституцию: ЦИК РФ огласила результаты так называемого "референдума"

Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

“Вашему вниманию предлагается проект постановления ЦИК РФ по результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Согласно ему, изменения в конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 закона РФ о поправке к конституции РФ, за которые проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными”, — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. За принятие постановления проголосовали все члены комиссии.

Глава ЦИК отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 190 337 россиян. “В голосовании приняли участие 74 215 555 участников голосования, это 67,97%”, — сказала Памфилова, добавив, что поправки поддержали 57 747 288 граждан РФ.

“Отказались от подписания протоколов лишь два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе... В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из которых от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях и не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола”, — подчеркнула глава ЦИК.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для “предотвращения распространения коронавируса”. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Отметим также, что голосование о так называемых “поправках” проходило на территории оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

#ЭллаПамфилова В списки участников голосования были включены 109 190 337 участников голосования.

В голосовании приняли участие 74 215 555 участников голосования или 67,97 процентов.

#ЭллаПамфилова Согласно протоколу ЦИК России: на вынесенный на общероссийское голосование вопрос “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?” ответили “Да” 57 747 288 граждан Российской Федерации, 77,92 % от числа граждан, принявших участие в голосовании

Протокол ЦИК России об итогах Общероссийского голосования подписан 3 июля 2020 года в 11:33 по московскому времени