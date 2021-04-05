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Путин подписал закон, обнуляющий его президентские сроки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации РФ, пишет УНН.

Детали

Ряд положений закона разработан во исполнение так называемых поправок к конституции России. Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, “ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом”.

Инициатива также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению, однако только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры. ЦИК также наделяется правом формировать отдельную территориальную избирательную комиссию для федеральной территории Сириус.

Новые нормы позволяют избирательным комиссиям по согласованию с Центризбиркомом сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более 10 кандидатов или списков кандидатов. Кроме того, избиркомы смогут увеличить количество переносных ящиков для голосования вне помещений.

Документ уточняет и нормы закона о выборах депутатов Госдумы, запрещая гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами нижней палаты парламента в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Контекст

Государственная дума Российской Федерации в среду, 24 марта, приняла в третьем чтении законопроект, который в частности дает право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в конституцию — 4 июля 2020 года.

Тем же указом глава Кремля распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. “Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на “Официальном интернет-портале правовой информации”, — указывалось в документе.

Добавим, что за принятие “поправок” к конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов. Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.

Напомним, что депутаты Госдумы Российской Федерации приняли 9 декабря 2020 года в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

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