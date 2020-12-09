Держдума Росії прийняла закон, який фактично дозволяє експрезидентам порушувати закон

Державна Дума прийняла в третьому читанні проект федерального закону “Про внесення зміни до статті 3 Федерального закону “Про гарантії Президенту Російської Федерації, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім’ї”.

Автори документа, сенатор Андрій Клішас і депутат Держдуми Павло Крашенінніков, запропонували внести поправки в закон “Про гарантії президенту РФ, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім’ї”. Парламентарі запропонували викласти 3 статтю закону в такій редакції: “Президент Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, має недоторканність. Він не може бути притягнутий до кримінальної або адміністративної відповідальності, а також затриманий, заарештований, підданий обшуку, допиту або особистому огляду”.

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Інакше кажучи, після відставки президент зможе порушувати Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення без ризику піддатися переслідуванню.

У старій редакції закону сказано, що колишнього президента не можна притягнути до відповідальності “за діяння, вчинені ним у період виконання повноважень президента”.

Зараз закон дозволяє позбавити колишнього президента недоторканності після того, як Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу “за фактом вчинення ним тяжкого злочину”, Держдума дала свою згоду на те, щоб позбавити його недоторканності, а Рада Федерації прийняла відповідне рішення.

У новій версії закону пропонується прописати наступний порядок: Рада Федерації може позбавити колишнього президента недоторканності, тільки якщо Держдума (а не СК) звинуватила його в державній зраді або скоєнні іншого тяжкого злочину, Верховний суд підтвердив, що в його діях є ознаки злочину, а Конституційний суд зробив висновок, що встановлений порядок висунення звинувачення дотриманий.

Законопроект спрямований на розвиток поправок до Конституції РФ, прийнятих після загальноросійського голосування. У новій версії Конституції, в 92 і 93 статтях, вже прописані відповідні зміни.