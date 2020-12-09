Госдума России приняла закон, который фактически позволяет экс-президентам нарушать закон
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Депутаты Госдумы Российской Федерации приняли в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ, пишет УНН.
Государственная Дума приняла в третьем чтении проект федерального закона “О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи”.
Авторы документа, сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников, предложили внести поправки в закон “О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи”. Парламентарии предложили изложить 3 статью закона в следующей редакции: “Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру”.
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Иначе говоря, после отставки президент сможет нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию.
В старой редакции закона сказано, что бывшего президента нельзя привлечь к ответственности “за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента”.
Сейчас закон позволяет лишить бывшего президента неприкосновенности после того, как Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело “по факту совершения им тяжкого преступления”, Госдума дала свое согласие на то, чтобы лишить его неприкосновенности, а Совет Федерации принял соответствующее решение.
В новой версии закона предлагается прописать следующий порядок: Совет Федерации может лишить бывшего президента неприкосновенности, только если Госдума (а не СК) обвинила его в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден.
Законопроект направлен на развитие поправок к Конституции РФ, принятых после общероссийского голосования. В новой версии Конституции, в 92 и 93 статьях, уже прописаны соответствующие изменения.