Держдума Росії дозволила експрезидентам ставати сенаторами пожиттєво у будь-який момент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Держдума Російської Федерації у вівторок прийняла в другому читанні законопроект, який приводить порядок формування Ради Федерації у відповідність з новими нормами конституції РФ, включаючи появу у верхній палаті довічних сенаторів і наділення президентів правом зайняти таку посаду після припинення своїх повноважень, пише УНН.

Згідно із законопроектом, до складу РФ, крім представників від законодавчого і виконавчого органу влади суб’єкта РФ, зможуть входити колишні президенти РФ, ставши довічними сенаторами, і не більше 30 представників Російської Федерації, що призначаються президентом, з яких не більше семи можуть бути призначені довічно. Призначення сенаторів є правом глави держави, але не обов’язком, президент зможе скористатися ним на свій розсуд в будь-який час. На пост представників РФ — довічних сенаторів, згідно з текстом, зможуть претендувати громадяни, “які мають видатні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності”.

Колишні президенти зможуть прийняти рішення про те, що вони хочуть стати довічними сенаторами, в будь-який момент після того, як покинуть свій пост.

Також в законопроекті про формування Ради Федерації говориться, що довічних сенаторів у верхній палаті парламенту може бути не більше семи. Крім того, обмовляється, що сенатором може стати тільки громадянин РФ не молодший 30 років, “володіє бездоганною репутацією”, який постійно проживає в Росії і не має іноземного громадянства або дозволу на проживання в іноземній державі.

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