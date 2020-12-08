Госдума России позволила экс-президентам становиться сенаторами пожизненно в любой момент
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Госдума Российской Федерации во вторник приняла во втором чтении законопроект, который приводит порядок формирования Совета Федерации в соответствие с новыми нормами конституции РФ, включая появление в верхней палате пожизненных сенаторов и наделение президентов правом занять такой пост после прекращения своих полномочий, пишет УНН.
Согласно законопроекту, в состав СФ, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост представителей РФ — пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, “имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности”.
Бывшие президенты смогут принять решение о том, что они хотят стать пожизненными сенаторами, в любой момент после того, как покинут свой пост.
Также в законопроекте о формировании Совета Федерации говорится, что пожизненных сенаторов в верхней палате парламента может быть не более семи. Кроме того, оговаривается, что сенатором может стать только гражданин РФ не моложе 30 лет, “обладающий безупречной репутацией”, постоянно проживающий в России и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве.