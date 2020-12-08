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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23575 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81811 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101559 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117661 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152421 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Госдума России позволила экс-президентам становиться сенаторами пожизненно в любой момент

Госдума России позволила экс-президентам становиться сенаторами пожизненно в любой момент

Киев  •  УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Госдума Российской Федерации во вторник приняла во втором чтении законопроект, который приводит порядок формирования Совета Федерации в соответствие с новыми нормами конституции РФ, включая появление в верхней палате пожизненных сенаторов и наделение президентов правом занять такой пост после прекращения своих полномочий, пишет УНН.

Согласно законопроекту, в состав СФ, помимо представителей от законодательного и исполнительного органа власти субъекта РФ, смогут входить экс-президенты РФ, став пожизненными сенаторами, и не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. Назначение сенаторов является правом главы государства, но не обязанностью, президент сможет воспользоваться им по своему усмотрению в любое время. На пост представителей РФ — пожизненных сенаторов, согласно тексту, смогут претендовать граждане, “имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности”.

Бывшие президенты смогут принять решение о том, что они хотят стать пожизненными сенаторами, в любой момент после того, как покинут свой пост.

Также в законопроекте о формировании Совета Федерации говорится, что пожизненных сенаторов в верхней палате парламента может быть не более семи. Кроме того, оговаривается, что сенатором может стать только гражданин РФ не моложе 30 лет, “обладающий безупречной репутацией”, постоянно проживающий в России и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство в иностранном государстве.

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