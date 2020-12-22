Путін дозволив експрезидентам порушувати закон: першим це стосується Медведєва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що розширює гарантії недоторканності колишніх президентів, пише УНН з посиланням на сайт Кремля.
Тепер глави держави після закінчення своїх повноважень можуть порушувати Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення без ризику зазнати переслідування. Те ж саме відноситься і до членів їхньої сім’ї.
Недоторканності колишнього президента тепер можна позбавити, тільки якщо Держдума звинуватила його в скоєнні тяжкого злочину, Верховний суд підтвердив, що в його діях є ознаки злочину, а Конституційний суд зробив висновок, що встановлений порядок висунення звинувачення дотриманий. Саме зняття недоторканності затверджує Рада Федерації.
До сих пір гарантії недоторканності президента поширювалися тільки на ті дії, які він скоїв у період свого правління.
У Держдумі новий закон пояснювали необхідністю забезпечити “конституційну гарантію незалежності” діяльності президента.
В даний момент в Росії є один колишній президент — Дмитро Медведєв.
Нагадаємо, що депутати Держдуми Російської Федерації прийняли 9 грудня в третьому читанні закон про гарантії недоторканності колишнього президента Росії, який призведе федеральне законодавство у відповідність до останньої редакції Конституції РФ.