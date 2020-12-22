Путин позволил экс-президентам нарушать закон: первым это касается Медведева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов, пишет УНН со ссылкой на сайт Кремля.
Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.
Неприкосновенности бывшего президента теперь можно лишить, только если Госдума обвинила его в совершении тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден. Само снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.
До сих пор гарантии неприкосновенности президента распространялись только на те деяния, которые он совершил в период своего правления.
В Госдуме новый закон объясняли необходимостью обеспечить “конституционную гарантию независимости” деятельности президента.
В данный момент в России есть один бывший президент — Дмитрий Медведев.
Напомним, что депутаты Госдумы Российской Федерации приняли 9 декабря в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.