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Путин позволил экс-президентам нарушать закон: первым это касается Медведева

Киев • УНН

 • 17408 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов, пишет УНН со ссылкой на сайт Кремля.

Путин позволил экс-президентам нарушать закон: первым это касается Медведева

Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.

Неприкосновенности бывшего президента теперь можно лишить, только если Госдума обвинила его в совершении тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден. Само снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.

До сих пор гарантии неприкосновенности президента распространялись только на те деяния, которые он совершил в период своего правления.

В Госдуме новый закон объясняли необходимостью обеспечить “конституционную гарантию независимости” деятельности президента.

В данный момент в России есть один бывший президент — Дмитрий Медведев.

Напомним, что депутаты Госдумы Российской Федерации приняли 9 декабря в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России, который приведет федеральное законодательство в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

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