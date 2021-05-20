Президент: Украина держится за один процент вероятности урегулирования конфликта на Донбассе, не допустив его "заморозки"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина держится за один процент вероятности урегулирования конфликта на Донбассе, чтобы не допусть его "заморозки". Но ситуация на 99% зависит от России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс - один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами...99% зависит от РФ. Вопрос о замораживании конфликта - это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я ... Мы держимся за этот процент, поверьте очень сильно, чтобы не заморозить конфликт", - рассказал Зеленский.
По его словам, было бы проще заморозить его.
"В этом нет "зрады", все будет нормально политически... Многие страны так живут", - добавил он.
Дополнение
Зеленский заявил, что нужно прекратить войну на Донбассе, пока Владимир Путин президент РФ.
Кроме того, Зеленский сообщал, что для урегулирования ситуации на Донбассе хочет встретиться с Владимиром Путиным, а также привлечь к переговорам США.
Добавим, что Президент Украины считает, что Россия может держать Украину в напряжении из-за наращивания военного потенциала возле украинских границ как минимум до сентября.