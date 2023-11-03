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The Guardian

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Президент обговорив з міністром оборони Нідерландів безпеку "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 136202 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський напередодні зустрівся з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка прибула з візитом до України. Обговорили ситуації на фронті, посилення спроможностей українських захисників та безпеку «зернового коридору». Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт офісу голови держави.

Президент обговорив з міністром оборони Нідерландів безпеку "зернового коридору"

Деталі

Зеленський подякував міністру оборони Нідерландів за її велику увагу до України та неодноразове відвідання Києва з початку повномасштабного вторгнення рф.

«Нідерланди з нами з перших днів російської агресії. Ми дуже цінуємо те, що маємо таких потужних партнерів та справжніх друзів», – сказав Зеленський.

Президент України відзначив телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, яка відбулася 30 жовтня. «Ми вдячні Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, ухвалені у важливі часи. Ці рішення ставали сигналом для інших партнерів – як це було з Patriot та F-16. Це вагома підтримка для нашої армії, для наших людей», – зазначив Зеленський.

Голова держави поінформував міністра оборони Нідерландів про ситуацію на полі бою. Було детально обговорено подальшу підтримку з боку Нідерландів у посиленні спроможностей українських захисників та безпеку «зернового коридору».

Також Зеленський Оллонгрен обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Близькому Сході.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Доповнення

Україна та Нідерланди розпочали консультації щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії. Це вже шоста країна, із якою стартували відповідні переговори.

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