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Президент обсудил с министром обороны Нидерландов безопасность "зернового коридора"

Киев • УНН

 • 136202 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский накануне встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая прибыла с визитом в Украину. Обсудили ситуации на фронте, усиление возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора». Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт офиса главы государства.

Президент обсудил с министром обороны Нидерландов безопасность "зернового коридора"

Детали

Зеленский поблагодарил министра обороны Нидерландов за ее большое внимание к Украине и неоднократное посещение Киева с начала полномасштабного вторжения рф.

«Нидерланды с нами с первых дней российской агрессии. Мы очень ценим то, что имеем таких мощных партнеров и настоящих друзей», – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который состоялся 30 октября. «Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров – как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей», – отметил Зеленский.

Глава государства проинформировал министра обороны Нидерландов о ситуации на поле боя. Было подробно обсуждено дальнейшую поддержку со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора».

Также Зеленский Оллонгрен обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

В конце встречи Владимир Зеленский вручил Кайсе Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Дополнение

Украина и Нидерланды начали консультации по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это уже шестая страна, с которой стартовали соответствующие переговоры.

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