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Президент Литви висловив готовність ввести санкції проти білоруської влади

Президент Литви висловив готовність ввести санкції проти білоруської влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся з представниками діючих в Білорусії неурядових організацій, пообіцяв їм підтримку та висловив готовність ввести санкції проти білоруської влади. Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента Литви, передає УНН.

“Литві не все одно, що відбувається в історично близькій нам сусідній країні. Уже деякий час ми активно підтримуємо громадянське суспільство Білорусі — не випадково Вільнюс став домівкою для багатьох правозахисних організацій. Ми завжди будемо відкриті для тих, хто бореться за свободу, демократію і права людини”, — заявив президент Литви.

Він запевнив, що у Литві уважно стежать за ситуацією в Білорусі і готові допомогти її жителям, “надаючи притулок тим, хто зазнає переслідувань, а також надати медичну та психологічну допомогу постраждалим учасникам протестів”.

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Під час зустрічі як одна з найбільш серйозних проблем було відзначено обмеження інформаційної свободи владою Білорусії. Президент Литви підкреслив, що активна залученість громадянського суспільства Білорусі може визначити майбутнє країни в довгостроковій перспективі.

“За словами президента, якщо білоруська влада відмовляться прийняти план мирного врегулювання ситуації, міжнародному співтовариству доведеться приймати жорсткі заходи — аж до санкцій”, — повідомили у пресслужбі президента Литви.

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Нагадаємо, через сумнівні президентські вибори ЄС може вже наприкінці серпня ввести санкції проти Білорусі.

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