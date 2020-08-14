Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с представителями действующих в Белоруссии неправительственных организаций, пообещал им поддержку и выразил готовность ввести санкции против белорусских властей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы, передает УНН.
“Литве не все равно, что происходит в исторически близкой нам соседней стране. Уже некоторое время мы активно поддерживаем гражданское общество Беларуси — не случайно Вильнюс стал домом для многих правозащитных организаций. Мы всегда будем открыты для тех, кто борется за свободу, демократию и права человека”, — заявил президент Литвы.
Он заверил, что в Литве внимательно следят за ситуацией в Беларуси и готовы помочь ее жителям, “предоставляя убежище тем, кто подвергается преследованиям, а также оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим участникам протестов”.
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Во время встречи как одна из самых серьезных проблем было отмечено ограничение информационной свободы властями Белоруссии. Президент Литвы подчеркнул, что активная вовлеченность гражданского общества Беларуси может определить будущее страны в долгосрочной перспективе.
“По словам президента, если белорусские власти откажутся принять план мирного урегулирования ситуации, международному сообществу придется принимать жесткие меры — вплоть до санкций”, — сообщили в пресс-службе президента Литвы.
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Напомним, из-за сомнительных президентских выборов ЕС может уже в конце августа ввести санкции против Беларуси.