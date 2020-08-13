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Вибори та протести: Євросоюз може вже наприкінці серпня ввести санкції проти Білорусі

Київ • УНН

 • 11994 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Європейський Союз може ввести нові санкції щодо Білорусі вже в кінці цього місяця. Про це з посиланням на європейських дипломатів та чиновників пише Reuters, передає УНН.

“Німеччина, Литва, Латвія і Швеція публічно виступили на підтримку санкцій, а Австрія, за словами джерел, стала ще одним яструбом, який виступив на умовах анонімності напередодні екстрених переговорів глав МЗС країн ЄС”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає зміну політики і припинення насильства умовою розвитку відносин Білорусі з ЄС і закликає білоруську владу врегулювати ситуацію в країні. Також повідомлялося, що у Держдепі США допустили введення санкцій проти Білорусі. Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити насильство у країні і відпустити затриманих.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет також засудила використання сили щодо учасників протестів в Білорусі, закликала Мінськ прислухатися до народу і припинити масові арешти в країні.

Президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білоруським народом. У разі виконання білоруською владою цих передумов, співпраця країни з міжнародною спільнотою буде збережена.

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