Выборы и протесты: Евросоюз может уже в конце августа ввести санкции против Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89428 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103180 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128681 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108434 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128603 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101542 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102310 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101972 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Выборы и протесты: Евросоюз может уже в конце августа ввести санкции против Беларуси

Выборы и протесты: Евросоюз может уже в конце августа ввести санкции против Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11983 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси уже в конце этого месяца. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников пишет Reuters, передает УНН.

“Германия, Литва, Латвия и Швеция публично выступили в поддержку санкций, а Австрия, по словам источников, стала еще одним ястребом, который выступил на условиях анонимности накануне экстренных переговоров глав МИД стран ЕС”, — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране. Также сообщалось, что в Госдепе США допустили введение санкций против Беларуси. Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие в стране и отпустить задержанных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила применение силы в отношении участников протестов в Беларуси, призвала Минск прислушаться к народу и прекратить массовые аресты в стране.

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено.

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