Выборы и протесты: Евросоюз может уже в конце августа ввести санкции против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси уже в конце этого месяца. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников пишет Reuters, передает УНН.
“Германия, Литва, Латвия и Швеция публично выступили в поддержку санкций, а Австрия, по словам источников, стала еще одним ястребом, который выступил на условиях анонимности накануне экстренных переговоров глав МИД стран ЕС”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает изменение политики и прекращение насилия условием развития отношений Беларуси с ЕС и призывает белорусские власти урегулировать ситуацию в стране. Также сообщалось, что в Госдепе США допустили введение санкций против Беларуси. Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить насилие в стране и отпустить задержанных.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила применение силы в отношении участников протестов в Беларуси, призвала Минск прислушаться к народу и прекратить массовые аресты в стране.
Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено.