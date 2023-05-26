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Президент Грузії у День незалежності країни розкритикувала уряд за зближення з росією

Київ • УНН

 • 426495 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на урочистій церемонії у День незалежності Грузії після традиційних привітань перейшла на різку критику уряду. Під час промови вона наголосила, що урядовці "не думають про честь і гідність своїх громадян" і звинуватила їх у зближенні з росією, повідомляє УНН з посиланням на "Новости - Грузия".

Цитата

"Незрозуміло і образливо для нашого народу, коли уряд не думає про честь і гідність своїх громадян... Незрозуміло та прикро, коли сьогодні ми рахуємо, скільки мільйонів принесе нам "подарунок" польотів (з росією, ред.). Нашу гідність продано за 200 чи 300 мільйонів?", - сказала Зурабішвілі.

Деталі

Президент наголосила, що уряду слід "докласти більше зусиль" для вироблення "розумної політики" з міжнародними партнерами та використати історичний момент для входження Грузії до європейської родини.

"Наша зовнішня політика стала незрозумілою… Щоденні заяви та дії відокремлюють нас від Європи та ведуть до ізоляції. Куди зникли слова "Європа – наш цивілізаційний вибір"?" - підкреслила вона.

Вона також заявила, що маніпуляції темою загрози війни з росією та "навіювання страху" грузинському суспільству "не може бути формулою успішного правління".

"Хто думає, що росія поверне нам території в обмін на наші поступки, той нічого не навчився з нашої історії... Незрозуміло, чому не вжито жодних заходів та справедливих правил щодо тих, хто масово прибуває з росії, особливо в таких сферах, як охорона здоров'я та освіта, або навіть купівля нерухомості та несплата податків", - наголосила вона.

Повідомляється, що її виступ кілька разів переривався незадоволеним ремствуванням на урядовій трибуні.

Нагадаємо

17 травня агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії "Азимут" на виконання рейсів до країни. На тлі цього, жителі Тбілісі вийшли на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка внесла росію до списку своїх напрямків, і закликала грузинів приєднуватися.

У відповідь Georgian Airways оголосила президента Грузії Саломе Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках.

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