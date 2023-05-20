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"Не зможемо увійти до ЄС на російському кораблі": в Тбілісі вдруге проходять протести проти відновлення авіасполучення Грузії та росії

"Не зможемо увійти до ЄС на російському кораблі": в Тбілісі вдруге проходять протести проти відновлення авіасполучення Грузії та росії

Київ • УНН

 • 1029926 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Жителі Тбілісі знову вийшли на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією. Про це пише УНН з посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Деталі

Біля парламенту Грузії у центрі Тбілісі проходить друга поспіль акція протесту "Не зможемо увійти до ЄС на російському кораблі". В акції беруть участь сотні людей, але, як зазначають місцеві кореспонденти, їх менше ніж увечері 19 травня.

Протестувальники знову перекрили проспект Руставелі. На мітинг вийшли люди з плакатами "лаврови забирайтеся з Грузії", на тлі інформації про приїзд доньки російського голови мзс до країни. 

"У той час, як 20% території Грузії окуповані, а грузинські військовослужбовці борються з російськими літаками в Україні, уряд Грузії запалює зелене світло прямим авіарейсам із росії.

Ця дія аморальна, безпринципна, неповажна стосовно героїв Грузії та суперечить твердій волі грузинського народу стати повноправним членом Європейського Союзу", - писали організатори акції.

Нагадаємо

17 травня агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії "Азімут" на виконання рейсів до країни. На тлі цього, жителі Тбілісі вийшли на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка включила росію до списку своїх напрямків, і закликала грузинів приєднуватися.

Вчора стало відомо, що підсанкційна донька голови мзс рф сергія лаврова приїхала до Грузії, щоби відзначити весілля. На місці проходили протести, були затримані. Після цього, як повідомляли, донька лаврова разом з чоловіком залишили країну.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до народу Грузії, заявивши, що українці будуть поруч у цій боротьбі вільних проти рабів.

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