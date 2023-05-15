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Грузія видала дозвіл російській компанії "Азімут" на виконання рейсів. Авіакомпанія вже почала продаж квитків

Київ • УНН

 • 738206 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії «Азімут» на виконання рейсів до республіки з 17 травня, передає УНН.

Деталі

За даними агентства, Azimuth Airlines починає виконувати рейси між Грузією та російською федерацією. Станом на сьогодні, Azimuth Airlines не в чорному списку ЄС.

Агентство цивільної авіації Грузії видало авіакомпанії необхідний дозвіл сьогодні, 15 травня цього року.

Відповідно до поданої авіакомпанією в Агентство цивільної авіації заявки на польоти, польоти за маршрутом Москва-Тбілісі-Москва будуть виконуватися з 17 травня цього року сім разів на тиждень.

Додамо

Увечері 15 травня російська авіакомпанія "Азімут" відкрила на своєму сайті та агрегаторі Aviasales продаж квитків на прямі рейси до Тбілісі.

На Aviasales зараз доступно лише по 5 квитків за фіксованою ціною на прямі щоденні рейси з аеропорту "Внуково".

Вартість квитків — близько 20 тисяч рублів у липні та серпні. Прямий переліт 24 травня з поверненням назад у липні коштуватиме майже 38 тисяч рублів (близько 1200 ларі), зауважила Paper Kartuli.

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Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

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