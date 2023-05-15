Грузия выдала разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов. Авиакомпания уже начала продажу билетов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в республику с 17 мая, передает УНН.
Детали
По данным агентства, Azimuth Airlines начинает выполнять рейсы между Грузией и российской федерацией. По состоянию на сегодня, Azimuth Airlines не в черном списке ЕС.
Агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение сегодня, 15 мая этого года.
В соответствии с поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации заявки на полеты, полеты по маршруту Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая этого года семь раз в неделю.
Добавим
Вечером 15 мая российская авиакомпания "Азимут" открыла на своем сайте и агрегаторе Aviasales продажу билетов на прямые рейсы в Тбилиси.
На Aviasales сейчас доступно всего по 5 билетов по фиксированной цене на прямые ежедневные рейсы из аэропорта "Внуково".
Стоимость билетов — около 20 тысяч рублей в июле и августе. Прямой перелет 24 мая с возвращением обратно в июле будет стоить почти 38 тысяч рублей (около 1200 лари), отметила Paper Kartuli.
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Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.