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Грузия выдала разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов. Авиакомпания уже начала продажу билетов

Киев • УНН

 • 738202 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании «Азимут» на выполнение рейсов в республику с 17 мая, передает УНН.

Детали

По данным агентства, Azimuth Airlines начинает выполнять рейсы между Грузией и российской федерацией. По состоянию на сегодня, Azimuth Airlines не в черном списке ЕС.

Агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение сегодня, 15 мая этого года.

В соответствии с поданной авиакомпанией в Агентство гражданской авиации заявки на полеты, полеты по маршруту Москва-Тбилиси-Москва будут выполняться с 17 мая этого года семь раз в неделю.

Добавим

Вечером 15 мая российская авиакомпания "Азимут" открыла на своем сайте и агрегаторе Aviasales продажу билетов на прямые рейсы в Тбилиси.

На Aviasales сейчас доступно всего по 5 билетов по фиксированной цене на прямые ежедневные рейсы из аэропорта "Внуково".

Стоимость билетов — около 20 тысяч рублей в июле и августе. Прямой перелет 24 мая с возвращением обратно в июле будет стоить почти 38 тысяч рублей (около 1200 лари), отметила Paper Kartuli.

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Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.

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