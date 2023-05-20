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"Не сможем войти в ЕС на российском корабле": в Тбилиси во второй раз проходят протесты против возобновления авиасообщения Грузии и россии

"Не сможем войти в ЕС на российском корабле": в Тбилиси во второй раз проходят протесты против возобновления авиасообщения Грузии и россии

Киев • УНН

 • 1029923 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Жители Тбилиси снова вышли на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные Телеграм-каналы.

Детали

Возле парламента Грузии в центре Тбилиси проходит вторая подряд акция протеста "Не сможем войти в ЕС на российском корабле". В акции принимают участие сотни людей, но, как отмечают местные корреспонденты, их меньше чем вечером 19 мая.

Протестующие снова перекрыли проспект Руставели. На митинг вышли люди с плакатами "лавровы убирайтесь из Грузии", на фоне информации о приезде дочери российского главы МИДа в страну. 

"В то время, как 20% территории Грузии оккупированы, а грузинские военнослужащие борются с российскими самолетами в Украине, правительство Грузии зажигает зеленый свет прямым авиарейсам из россии.

Это действие аморально, беспринципно, неуважительно по отношению к героям Грузии и противоречит твердой воле грузинского народа стать полноправным членом Европейского Союза", - писали организаторы акции.

Напомним

17 мая агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну. На фоне этого, жители Тбилиси вышли на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая включила Россию в список своих направлений, и призвала грузин присоединяться.

Вчера стало известно, что подсанкционная дочь главы МИДа рф сергея лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить свадьбу. На месте проходили протесты, были задержаны. После этого, как сообщалось, дочь лаврова вместе с мужем покинули страну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к народу Грузии, заявив, что украинцы будут рядом в этой борьбе свободных против рабов.

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