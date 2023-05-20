Підсанкційна донька лаврова приїхала до Грузії на тлі зняття заборони, її зустріли протестами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Підсанкційна донька голови мзс рф сергія лаврова приїхала до Грузії, щоби відзначити весілля, на місці проходять протести, є затримані, повідомляють місцеві ЗМІ та російські телеграм-канали, пише УНН.
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Місце, де імовірно буде свято, як вказує Tbilisi Life, охороняють грузинські правоохоронці.
Як повідомляє телеканал Mtavari Arkhi, родина лаврова приїхала до Грузії, щоб відзначити «грандіозне весілля у Кахеті». Ідеться про весілля брата російського підприємця олександра винокурова, який доводиться главі мзс рф зятем, зазначає ASTRA.
Зазначається, що свято очкується в комплексі Kvareli Lake Resort – задля цього готель на два дні закрили для місцевих гостей.
Сьогодні в районі Kvareli Lake Resort, звідки гостей весілля, як стверджується, перевезли з Akhasheni Wine Resort & Spa, зранку мобілізована поліція, тут же проходить акція протесту, повідомляє Tbilisi Life. Повідомляється про щонайменше 16 затриманих.
Напередодні Kvareli Lake Resort і Akhasheni Wine Resort & Spa випустили заяви, у якій йдеться про те, що інформація, що розповсюджується в ЗМІ, - нібито фейк. У коментарях під заявою готелю користувачі викладають скріни сторіз росіян із весілля, зараз усі ці акаунти закриті, зазначає ASTRA.
Нагадаємо
10 травня путін зняв заборону на прямі перельоти до Грузії.