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Подсанкционная дочь лаврова приехала в Грузию на фоне снятия запрета, ее встретили протестами - СМИ

Киев • УНН

 • 874178 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Подсанкционная дочь главы мид рф сергея лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить свадьбу, на месте проходят протесты, есть задержанные, сообщают местные СМИ и российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Место, где предположительно будет праздник, как указывает Tbilisi Life, охраняют грузинские правоохранители.

Как сообщает телеканал Mtavari Arkhi, семья лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить «грандиозную свадьбу в Кахети». Речь идет о свадьбе брата российского предпринимателя александра винокурова, который приходится главе мид рф зятем, отмечает ASTRA.

Отмечается, что праздник ожидается в комплексе Kvareli Lake Resort – для этого отель на два дня закрыли для местных гостей.

Сегодня в районе Kvareli Lake Resort, откуда гостей свадьбы, как утверждается, перевезли из Akhasheni Wine Resort & Spa, утром мобилизована полиция, здесь же проходит акция протеста, сообщает Tbilisi Life. Сообщается о по меньшей мере 16 задержанных.

Накануне Kvareli Lake Resort и Akhasheni Wine Resort & Spa выпустили заявления, в котором говорится о том, что информация, распространяемая в СМИ, - якобы фейк. В комментариях под заявлением отеля пользователи выкладывают скрины сториз россиян со свадьбы, сейчас все эти аккаунты закрыты, отмечает ASTRA.

Напомним

10 мая путин снял запрет на прямые перелеты в Грузию.

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