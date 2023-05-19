"Ні рейсам із росії": в Тбілісі протестують проти відновлення авіасполучення Грузії та росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Жителі Тбілісі виходять на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією. Про це УНН пише з посиланням на місцеві Телеграм-канали.
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Акція протесту розпочалася о 20:00 перед парламентом, пише Телеграм-канал “Грузія 24”.
Повідомляється також, що на подвір'я будівлі канцелярії уряду Грузії за дві з половиною години до анонсованої опозицією акції протесту почали стягувати спецназ.
Протестувальники вийшли на мітинг, незважаючи на сильний дощ у Тбілісі.
Доповнення
Сьогодні вранці перший за чотири роки прямий рейс із московського аеропорту "Внуково" вилетів до грузинської столиці.
Російський літак авіакомпанії "Азимут" приземлився у міжнародному аеропорту грузинської столиці Тбілісі. Це перший рейс із москви після зняття обмежень на польоти. Водночас в аеропорту проходить акція протесту, яка спрямована проти прямих рейсів із рф.
Державний департамент США висловив занепокоєння і заявив про можливі наслідки від відновлення авіасполучення між Грузією та росією.
У Міністерстві закордонних справ різко відреагували на рішення Грузії приймати літаки з росії й зазначили, що "кремль, напевно, буде в захваті від результату".