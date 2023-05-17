США предупредили Грузию о возможных последствиях от возобновления авиарейсов с рф

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"Если между россией и Грузией будут совершаться прямые рейсы, это будет вызывать все большее беспокойство не только со стороны США и других западных стран, но и со стороны компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах", - отметил Пател.

Детали

В Госдепе США отметили, что в дальнейшем будут следить за развитием ситуации и принимать дополнительные меры в случае необходимости.

"Мы очень четко заявили о том, что мы также приняли меры, чтобы запретить российским самолетам входить в наше воздушное пространство, как это сделали многие западные страны. Итак, мы в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и принимать дополнительные меры при необходимости",- сказал заместитель спикера Госдепа.

Напоминаем

В Министерстве иностранных дел резко отреагировали на решение Грузии принимать самолеты из РФ и отметили, что "кремль, наверное, будет в восторге от результата".