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кремль буде в захваті: у МЗС відреагували на рішення Грузії приймати російські літаки

кремль буде в захваті: у МЗС відреагували на рішення Грузії приймати російські літаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ різко відреагували на рішення Грузії приймати літаки з рф і зазначили, що "кремль напевно буде у захваті від результату", передає УНН.

Цитата

"Світ ізолює росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє своїх до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату", - написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше

Сьогодні авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на прямі авіарейси між Грузією і росією. Раніше Грузія вже видала дозвіл одній з російських компанії "Азімут" на виконання рейсів між країною і рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Летіть геть": у Тбілісі влаштували акцію протесту проти прямого авіасполучення з рф

Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

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