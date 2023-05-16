кремль буде в захваті: у МЗС відреагували на рішення Грузії приймати російські літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ різко відреагували на рішення Грузії приймати літаки з рф і зазначили, що "кремль напевно буде у захваті від результату", передає УНН.
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"Світ ізолює росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє своїх до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату", - написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
Раніше
Сьогодні авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на прямі авіарейси між Грузією і росією. Раніше Грузія вже видала дозвіл одній з російських компанії "Азімут" на виконання рейсів між країною і рф.
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Доповнення
Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.
Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.