Грузія ухвалила рішення дозволити ще одній авіакомпанії здійснювати прямі рейси до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на прямі авіарейси між Грузією і росією. Про це повідомляє агентство цивільної авіації Грузії, пише УНН.
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Згідно з інформаією, починаючи з 20 травня авіакомпанія Georgian Airways виконуватиме щотижня по сім рейсів до москви.
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"Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Згідно з поданою авіакомпанією заявою на польоти в Державіаагентство, з 20 травня рейси будуть виконуватися сім разів на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Раніше Грузія вже видала дозвіл одній з російських компанії "Азімут" на виконання рейсів між країною і рф.