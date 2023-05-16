Грузия приняла решение разрешить еще одной авиакомпании осуществлять прямые рейсы в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямые авиарейсы между Грузией и Россией. Об этом сообщает агентство гражданской авиации Грузии, пишет УНН.
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Согласно информации, начиная с 20 мая авиакомпания Georgian Airways будет выполнять еженедельно по семь рейсов в москву.
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"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданному авиакомпанией заявлению на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю", - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее Грузия уже выдала разрешение одной из российских компании "Азимут" на выполнение рейсов между страной и РФ.