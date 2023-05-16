кремль будет в восторге: в МИД отреагировали на решение Грузии принимать российские самолеты

Цитата

"Мир изолирует россию, чтобы заставить её прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет своих в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата", - написал в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ранее

Сегодня авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямые авиарейсы между Грузией и россией. Ранее Грузия уже выдала разрешение одной из российских компании "Азимут" на выполнение рейсов между страной и рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Летите прочь": в Тбилиси устроили акцию протеста против прямого авиасообщения с рф

Дополнение

Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии с 15 мая 2023 года.

Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.