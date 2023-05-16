кремль будет в восторге: в МИД отреагировали на решение Грузии принимать российские самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел резко отреагировали на решение Грузии принимать самолеты из рф и отметили, что "кремль наверняка будет в восторге от результата", передает УНН.
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"Мир изолирует россию, чтобы заставить её прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет своих в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата", - написал в Twitter представитель МИД Украины Олег Николенко.
Ранее
Сегодня авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямые авиарейсы между Грузией и россией. Ранее Грузия уже выдала разрешение одной из российских компании "Азимут" на выполнение рейсов между страной и рф.
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Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.