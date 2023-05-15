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"Летіть геть": у Тбілісі влаштували акцію протесту проти прямого авіасполучення з рф

"Летіть геть": у Тбілісі влаштували акцію протесту проти прямого авіасполучення з рф

Київ • УНН

 • 906480 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Біля парламенту Грузії розпочалась акція, основна вимога якої — відмова від прямого авіасполучення з рф. На мітингу присутні близько 100 осіб, мобілізована поліція, повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Paper Kartuli.

Деталі

Протестувальники стоять з плакатами "Летіть геть" і "No to russian flights". Учасники нагадують, що росія окупувала 20% території Грузії.

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Акцію організовував «Травневий рух», який заявляє: «Ми не маємо права ухвалювати політику зближення з росією. Ми звичайні громадяни, котрі хочуть, щоб наші діти жили в Європі, а не в росії».

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Раніше, 12 травня, з'явилася петиція до влади Грузії з вимогою відмовитися від прямого авіасполучення з Росією. Нині під нею майже 7 тисяч підписів.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії з 15 травня 2023 року.

Президент Грузії назвала російською провокацією скасування віз для громадян Грузії.

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