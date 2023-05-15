"Летите прочь": в Тбилиси устроили акцию протеста против прямого авиасообщения с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Возле парламента Грузии началась акция, основное требование которой — отказ от прямого авиасообщения с рф. На митинге присутствуют около 100 человек, мобилизована полиция, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Paper Kartuli.
Детали
Протестующие стоят с плакатами "Летите прочь" и "No to russian flights". Участники напоминают, что россия оккупировала 20% территории Грузии.
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Акцию организовывало "Майское движение", которое заявляет: "Мы не имеем права принимать политику сближения с россией. Мы обычные граждане, которые хотят, чтобы наши дети жили в Европе, а не в россии".
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Ранее, 12 мая, появилась петиция к властям Грузии с требованием отказаться от прямого авиасообщения с россией. Сейчас под ней почти 7 тысяч подписей.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.
Президент Грузии назвала российской провокацией отмену виз для граждан Грузии.