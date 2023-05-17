США попередили Грузію про можливі наслідки від поновлення авіарейсів з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Державний департамент США висловив занепокоєння і зауважив про можливі наслідки від поновлення авіасполучення між Грузією та росією. Про це заявив на брифінгу заступник речника Держдепу Ведант Пател, пише УНН.
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"Якщо між Росією і Грузією відбуватимуться прямі рейси, це викликатиме дедалі більше занепокоєння не лише з боку США та інших західних країн, але і з боку компаній, які можуть працювати в грузинських аеропортах", - зазначив Пател.
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У Держдепі США зазначили, що надалі стежитимуть за розвитком ситуації та вживатимуть додаткових заходів у разі необхідності.
"Ми дуже чітко заявили про те, що ми також вжили заходів, аби заборонити російським літакам входити в наш повітряний простір, як це зробили багато західних країн. Отже, ми надалі уважно стежитимемо за ситуацією та вживатимемо додаткових заходів за потреби",- сказав заступник речника Держдепу.
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У Міністерстві закордонних справ різко відреагували на рішення Грузії приймати літаки з рф і зазначили, що "кремль, напевно, буде у захваті від результату".