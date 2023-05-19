“Нет рейсам из россии”: в Тбилиси протестуют против возобновления авиасообщения Грузии и рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Жители Тбилиси выходят на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.
Детали
Акция протеста началась в 20:00 перед парламентом, пишет Телеграмм- канал “Грузия 24”.
Сообщается также, что во двор здания канцелярии правительства Грузии за два с половиной часа до анонсированной оппозицией акции протеста начали стягивать спецназ.
Протестующие вышли на митинг, несмотря на сильный дождь в Тбилиси.
Дополнение
Сегодня утром первый за четыре года прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" вылетел в грузинскую столицу.
Российский самолет авиакомпании "Азимут" приземлился в международном аэропорту грузинской столицы Тбилиси. Это первый рейс из москвы после снятия ограничений на полеты. В то же время в аэропорту проходит акция протеста, которая направлена против прямых рейсов из рф.
Государственный департамент США выразил обеспокоенность и заявил о возможных последствиях от возобновления авиасообщения между Грузией и россией.
В Министерстве иностранных дел резко отреагировали на решение Грузии принимать самолеты из рф и отметили, что "кремль, наверное, будет в восторге от результата".