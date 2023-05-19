В Грузии приземлился российский самолет авиакомпании "Азимут": в аэропорту проходит акция протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российский самолет авиакомпании "Азимут" приземлился в международном аэропорту грузинской столицы Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на полеты. В то же время в аэропорту проходит акция протеста, которая направлена против прямых рейсов из рф, об этом сообщает Formulanews, пишет УНН.
Детали
По информации, российский самолет уже приземлился в международном аэропорту в грузинском Тбилиси. Это первый рейс из россии после снятия ограничений на полеты.
Ранее российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступило в силу 15 мая 2023 года. путин также снял ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
На фоне этого в аэропорту проходит акция протеста, которая направлена против снятия ограничений на полеты из рф. Известно, что полиция задержала по меньшей мере 6 человек.
По информации местных СМИ, полиция арестовала Шушану Мацаберидзе и Тату Хундадзе, членов "Движения за время" Гелу Хасая и Георгия Ахобадзе, членов партии "Гирчи - Больше свободы" и политика Левана Тархнишвили.
Также по словам грузинской политической деятельницы Элене Хоштария, кроме них был задержан еще 1 гражданин.
Напомним
Сегодня утром первый за четыре года прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" вылетел в грузинскую столицу.