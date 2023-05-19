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В Грузии приземлился российский самолет авиакомпании "Азимут": в аэропорту проходит акция протеста

Киев • УНН

 • 1204792 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Российский самолет авиакомпании "Азимут" приземлился в международном аэропорту грузинской столицы Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на полеты. В то же время в аэропорту проходит акция протеста, которая направлена против прямых рейсов из рф, об этом сообщает Formulanews, пишет УНН.

Детали

По информации, российский самолет уже приземлился в международном аэропорту в грузинском Тбилиси. Это первый рейс из россии после снятия ограничений на полеты.

Ранее российский диктатор владимир путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступило в силу 15 мая 2023 года. путин также снял ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

На фоне этого в аэропорту проходит акция протеста, которая направлена против снятия ограничений на полеты из рф. Известно, что полиция задержала по меньшей мере 6 человек.

По информации местных СМИ, полиция арестовала Шушану Мацаберидзе и Тату Хундадзе, членов "Движения за время" Гелу Хасая и Георгия Ахобадзе, членов партии "Гирчи - Больше свободы" и политика Левана Тархнишвили.

Также по словам грузинской политической деятельницы Элене Хоштария, кроме них был задержан еще 1 гражданин.

Напомним

Сегодня утром первый за четыре года прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" вылетел в грузинскую столицу.

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