Вперше за 4 роки рейс з російського аеропорту "Внуково" вилетів до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Перший за чотири роки прямий рейс з московського аеропорту "Внуково" вилетів до грузинської столиці Тбілісі. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на дані з онлайн-табло аеропорту, передає УНН.
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За даними онлайн-табло аеропорту, перший за чотири роки прямий рейс з московського аеропорту "Внуково" вилетів до Тбілісі о 09:07 за московським часом.
Рейс здійснює російська авіакомпанія "Азімут". За інформацією, на борту знаходиться делегація з Грузії, яку очолює голова громадської організації "Солідарність в ім'я миру" Мераб Чикашвілі.
Очікується, що літак приземлиться в о 12:38 за московським часом.
Доповнення
російський диктатор володимир путін, 15 травня 2023 року, скасував візовий режим для громадян Грузії.
Нагадаємо
17 травня агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії "Азімут" на виконання рейсів до країни.