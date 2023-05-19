Впервые за 4 года рейс из российского аэропорта "Внуково" вылетел в Грузию

Детали

По данным онлайн-табло аэропорта, первый за четыре года прямой рейс из московского аэропорта "Внуково" вылетел в Тбилиси в 09:07 по московскому времени.

Рейс осуществляет российская авиакомпания "Азимут". По информации, на борту находится делегация из Грузии, которую возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чиквашвили.

Ожидается, что самолет приземлится в 12:38 по московскому времени.

Дополнение

российский диктатор владимир путин, 15 мая 2023 года, отменил визовый режим для граждан Грузии.

Напомним

17 мая агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну.