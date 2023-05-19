У Грузії приземлився російський літак авіакомпанії "Азімут": в аеропорту протести
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російський літак авіакомпанії "Азімут" приземлився в міжнародному аеропорту грузинської столиці Тбілісі. Це перший рейс із москви після зняття обмежень на польоти. Водночас в аеропорту проходить акція протесту, яка спрямована проти прямих рейсів з рф, про це повідомляє Formulanews, пише УНН.
Деталі
За інформацією, російський літак вже приземлився в міжнародному аеропорту у грузинському Тбілісі. Це перший рейс із росії після зняття обмежень на польоти.
Раніше російський диктатор володимир путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Рішення набуло чинності 15 травня 2023 року. путін також зняв обмеження на польоти російських авіакомпаній до Грузії .
На тлі цього в аеропорту проходить акція протесту, яка спрямована проти зняття обмежень на польоти з рф. Наразі відомо, що поліція затримала щонайменше 6 осіб.
За інформацією місцевих ЗМІ, поліція заарештувала Шушану Мацаберідзе і Тату Хундадзе, членів "Руху за час" Гелу Хасая і Георгія Ахобадзе, членів партії "Гірчі - Більше свободи" і політика Левана Тархнішвілі.
Також за словами грузинської політичної діячки Елене Хоштарія, крім них було затримано ще 1 громадянина.
Нагадаємо
Сьогодні зранку перший за чотири роки прямий рейс з московського аеропорту "Внуково" вилетів до грузинської столиці.