Українці будуть поруч з вами у цій боротьбі вільних проти рабів: Олексій Данілов звернувся до народу Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до народу Грузії, заявивши, що українці будуть поруч у цій боротьбі вільних проти рабів, передає УНН з посиланням на заяву Данілова.
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"Грузія обов’язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз насунули на неї з північних гидких боліт. Українці будуть поруч з вами у цій боротьбі вільних проти рабів.
Боляче, що зараз російський морок душить вільну Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде Вільною і Незалежною, територіально цілісною і суверенною! Тримаємося разом!", - написав Данілов.
Доповнення
17 травня агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії "Азімут" на виконання рейсів до країни. На тлі цього, жителі Тбілісі вийшли на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка включила росію до списку своїх напрямків, і закликала грузинів приєднуватися.
Сьогодні стало відомо, що підсанкційна донька голови мзс рф сергія лаврова приїхала до Грузії, щоби відзначити весілля. На місці проходили протести, були затримані. Після цього, як повідомляли, донька лаврова разом з чоловіком залишили країну.