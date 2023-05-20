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13 марта, 19:26 • 48019 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104642 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107641 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107808 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110345 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы будут рядом с вами в этой борьбе свободных против рабов: Алексей Данилов обратился к народу Грузии

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к народу Грузии, заявив, что украинцы будут рядом в этой борьбе свободных против рабов, передает УНН со ссылкой на заявление Данилова. 

Цитата

"Грузия обязательно победит и оставит в прошлом темные времена, которые сейчас надвинулись на нее из северных гадких болот. Украинцы будут рядом с вами в этой борьбе свободных против рабов.

Больно, что сейчас российский мрак душит свободную Грузию, но мы поделимся опытом нашей борьбы и знаем, что Грузия будет Свободной и Независимой, территориально целостной и суверенной! Держимся вместе!", - написал Данилов. 

Дополнение

17 мая агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну. На фоне этого, жители Тбилиси вышли на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая включила россию в список своих направлений, и призвала грузин присоединяться.

Сегодня стало известно, что подсанкционная дочь главы МИДа рф сергея лаврова приехала в Грузию, чтобы отметить свадьбу. На месте проходили протесты, были задержанные. После этого, как сообщалось, дочь лаврова вместе с мужем покинули страну.

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