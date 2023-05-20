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Літають до рф: президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways і закликала грузинів приєднуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами авіакомпанії Georgian Airways, яка включила росію до списку своїх напрямків і вже почала польоти, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".

Цитата

"Я закликаю вас приєднатися до бойкоту", - сказала президент, звертаючись до громадян Грузії.

За її словами, Georgian Airways - компанія, яка "повною мірою користується ситуацією, щоб розбагатіти".

“Так було за всіх урядів, тривало і за ковіду, і тепер вони користуються новою реальністю, яка неприйнятна для дуже великої частини нашого населення”, – сказала Зурабішвілі.

За її словами, вона бойкотуватиме авіакомпанію, "яка за гроші готова на все і всі бачили і чули радісні заяви її керівництва".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ні рейсам із росії": в Тбілісі протестують проти відновлення авіасполучення Грузії та росії

Додамо

Літак грузинської авіакомпанії Georgian Airways 20 травня розпочав щоденне виконання прямих рейсів до Москви.

Російські ЗМІ пишуть, що літак уже сів у Внуково. На перший рейс було продано 80% квитків.

На відміну від 19 травня, коли до Тбілісі з Москви прилетів "Азімут", ажіотажу в аеропорту не було. Але вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями, а на шість годин вечора у парламенту заявлено нову акцію протесту через пряме авіасполучення з росією.

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