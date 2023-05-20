Літають до рф: президент Грузії оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways і закликала грузинів приєднуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не користуватиметься послугами авіакомпанії Georgian Airways, яка включила росію до списку своїх напрямків і вже почала польоти, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
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"Я закликаю вас приєднатися до бойкоту", - сказала президент, звертаючись до громадян Грузії.
За її словами, Georgian Airways - компанія, яка "повною мірою користується ситуацією, щоб розбагатіти".
“Так було за всіх урядів, тривало і за ковіду, і тепер вони користуються новою реальністю, яка неприйнятна для дуже великої частини нашого населення”, – сказала Зурабішвілі.
За її словами, вона бойкотуватиме авіакомпанію, "яка за гроші готова на все і всі бачили і чули радісні заяви її керівництва".
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Літак грузинської авіакомпанії Georgian Airways 20 травня розпочав щоденне виконання прямих рейсів до Москви.
Російські ЗМІ пишуть, що літак уже сів у Внуково. На перший рейс було продано 80% квитків.
На відміну від 19 травня, коли до Тбілісі з Москви прилетів "Азімут", ажіотажу в аеропорту не було. Але вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями, а на шість годин вечора у парламенту заявлено нову акцію протесту через пряме авіасполучення з росією.