Летают в рф: президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways и призвала грузин присоединяться

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"Я призываю вас присоединиться к бойкоту", - сказала президент, обращаясь к гражданам Грузии.

По ее словам, Georgian Airways - компания, которая "в полной мере пользуется ситуацией, чтобы разбогатеть".

“Так было при всех правительствах, продолжалось и при ковиде, и теперь они пользуются новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части нашего населения”, – сказала Зурабишвили.

По ее словам, она будет бойкотировать авиакомпанию, "которая за деньги готова на все и все видели и слышали радостные заявления ее руководства".

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Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways 20 мая начал ежедневное выполнение прямых рейсов в Москву.

Российские СМИ пишут, что самолет уже сел во Внуково. На первый рейс было продано 80% билетов.

В отличие от 19 мая, когда в Тбилиси из Москвы прилетел "Азимут", ажиотажа в аэропорту не было. Но ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами, а на шесть часов вечера у парламента заявлена новая акция протеста из-за прямого авиасообщения с россией.