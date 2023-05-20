Донька сергія лаврова та її чоловік залишили Грузію - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Дочка російського глави мзс сергія лаврова та її чоловік залишили Грузію після того, як почалися протести через їхній приїзд, передає УНН із посиланням на телеканал Mtavari.
Деталі
Телеканал стверджує, що безпечний від'їзд родини лаврова контролювали Служби держбезпеки та співробітники МВС Грузії, і наразі підсанкційна пара перебуває у Саудівській Аравії.
Додамо
У той же час представник Єдиного Нацруху Георгій Мумладзе заявив, що нічого не закінчилося. Він залишається на місці проведення акції у Кахетії, заявляє, що нікому не вірить, зокрема президенту.
Мумладзе вимагає пропустити його на територію готельного комплексу разом із журналістами, щоб оглянути особисто та переконатися, що підсанкційні гості з росії пішли.
Раніше
Президент Саломе Зурабішвілі заявила на екстреному брифінгу, що "весілля родини лаврова у Грузії не відбудеться".
Нагадаємо
Про те, що в Грузії перебуває донька міністра закордонних справ росії, ЗМІ повідомили напередодні. олександра винокурова (лаврова) разом із чоловіком приїхала на весілля його брата.
Церемонія одруження відбулася в Тбілісі, а ввечері в суботу в Кахетії планувалися гуляння та банкет.
Адміністрація Kvareli Lake Resort заперечувала, що в готелі гостює дочка лаврова, але співробітник підтвердив це журналісту, який представився кур'єром служби доставки квітів.
З ранку біля комлексу розпочалася акція протесту, відбулися сутички поліції та спецназу з учасниками акції. МВС підтвердило затримання 16 людей.