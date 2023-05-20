Весілля родини лаврова у Грузії не відбудеться - Зурабішвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Саломе Зурабішвілі заявила на екстреному брифінгу, що "весілля родини лаврова у Грузії не відбудеться", передає УНН із посилання на "Новости Грузия".
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“З приводу сьогоднішньої події… Я нарешті отримала запевнення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які сьогодні збиралися сплатити другу половину весілля, поїхали, і таким чином весілля не відбудеться. Це перемога суспільства, як і від'їзд гаврилова із цієї країни”, – сказала Зурабішвілі на брифінгу.
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Президент назвала неприйнятною ситуацію, коли офіційні особи та органи, відповідальні за безпеку країни, кажуть, що не мають інформації про те, чи знаходяться на території Грузії особи, які перебувають у списках санкцій країн-партнерів.
Про те, що в Грузії перебуває донька міністра закордонних справ росії, ЗМІ повідомили напередодні. олександра винокурова (лаврова) разом із чоловіком приїхала на весілля його брата.
Церемонія одруження відбулася в Тбілісі, а ввечері в суботу в Кахетії планувалися гуляння та банкет.
Адміністрація Kvareli Lake Resort заперечувала, що в готелі гостює дочка лаврова, але співробітник підтвердив це журналісту, який представився кур'єром служби доставки квітів.
З ранку біля комлексу розпочалася акція протесту, відбулися сутички поліції та спецназу з учасниками акції. МВС підтвердило затримання 16 людей.
Додамо
Це не перший випадок, коли із Грузії протестами проганяють відомих персон із росії. Два роки тому журналіст Володимир Познер, який прилетів на відзначення дня народження, був змушений залишити Тбілісі на тлі акцій протесту.
До цього, 2019 року, на тлі масових протестів Грузію був змушений залишити депутат держдуми рф сергій гаврилов. росія тоді перервала повітряне авіасполучення з Грузією, заборона діяла майже чотири роки, до 15 травня 2023 року і була скасована указом володимира путіна.