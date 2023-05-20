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Свадьба семьи лаврова в Грузии не состоится - Зурабишвили

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на экстренном брифинге, что "свадьба семьи лаврова в Грузии не состоится", передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Цитата

“По поводу сегодняшнего события… Я наконец-то получила заверение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались оплатить вторую половину свадьбы, уехали, и таким образом свадьба не состоится. Это победа общества, как и отъезд гаврилова из этой страны”, – сказала Зурабишвили на брифинге.

Детали

Президент назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят, что не располагают информацией о том, находятся ли на территории Грузии лица, находящиеся в санкционных списках стран-партнеров.

О том, что в Грузии находится дочь министра иностранных дел россии, СМИ сообщили накануне. александра винокурова (лаврова) вместе с мужем приехала на свадьбу его брата.

Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а вечером в субботу в Кахетии планировались гуляния и банкет.

Администрация Kvareli Lake Resort отрицала, что в отеле гостит дочь лаврова, но сотрудник подтвердил это журналисту, представившемуся курьером службы доставки цветов.

С утра возле комлекса началась акция протеста, произошли стычки полиции и спецназа с участниками акции. МВД подтвердило задержание 16 человек.

Добавим

Это не первый случай, когда из Грузии протестами прогоняют известных персон из россии. Два года назад журналист Владимир Познер, прилетевший на празднование дня рождения, был вынужден покинуть Тбилиси на фоне акций протеста.

До этого, в 2019 году, на фоне массовых протестов Грузию был вынужден покинуть депутат госдумы рф сергей гаврилов. россия тогда прервала воздушное авиасообщение с Грузией, запрет действовал почти четыре года, до 15 мая 2023 года и был отменен указом владимира путина.

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