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13 марта, 19:26 • 50234 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дочь сергея лаврова и ее муж покинули Грузию - СМИ

Дочь сергея лаврова и ее муж покинули Грузию - СМИ

Киев • УНН

 • 1188619 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Дочь российского главы мид сергея лаврова и ее муж покинули Грузию после того, как начались протесты из-за их приезда, передает УНН со ссылкой на телеканал Mtavari.

Детали

Телеканал утверждает, что безопасный отъезд семьи лаврова контролировали Службы госбезопасности и сотрудники МВД Грузии, и сейчас подсанкционная пара находится в Саудовской Аравии.

Добавим

В то же время представитель Единого Нацдвижения Георгий Мумладзе заявил, что ничего не закончилось. Он остается на месте проведения акции в Кахетии, заявляет, что никому не верит, в частности президенту.

Мумладзе требует пропустить его на территорию гостиничного комплекса вместе с журналистами, чтобы осмотреть лично и убедиться, что подсанкционные гости из россии ушли.

Ранее

Президент Саломе Зурабишвили заявила на экстренном брифинге, что "свадьба семьи лаврова в Грузии не состоится".

Напомним

О том, что в Грузии находится дочь министра иностранных дел россии, СМИ сообщили накануне. александра винокурова (лаврова) вместе с мужем приехала на свадьбу его брата.

Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а вечером в субботу в Кахетии планировались гуляния и банкет.

Администрация Kvareli Lake Resort отрицала, что в отеле гостит дочь лаврова, но сотрудник подтвердил это журналисту, представившемуся курьером службы доставки цветов.

С утра возле комлекса началась акция протеста, произошли стычки полиции и спецназа с участниками акции. МВД подтвердило задержание 16 человек.

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