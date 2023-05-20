Дочь сергея лаврова и ее муж покинули Грузию - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Дочь российского главы мид сергея лаврова и ее муж покинули Грузию после того, как начались протесты из-за их приезда, передает УНН со ссылкой на телеканал Mtavari.
Детали
Телеканал утверждает, что безопасный отъезд семьи лаврова контролировали Службы госбезопасности и сотрудники МВД Грузии, и сейчас подсанкционная пара находится в Саудовской Аравии.
Добавим
В то же время представитель Единого Нацдвижения Георгий Мумладзе заявил, что ничего не закончилось. Он остается на месте проведения акции в Кахетии, заявляет, что никому не верит, в частности президенту.
Мумладзе требует пропустить его на территорию гостиничного комплекса вместе с журналистами, чтобы осмотреть лично и убедиться, что подсанкционные гости из россии ушли.
Ранее
Президент Саломе Зурабишвили заявила на экстренном брифинге, что "свадьба семьи лаврова в Грузии не состоится".
Напомним
О том, что в Грузии находится дочь министра иностранных дел россии, СМИ сообщили накануне. александра винокурова (лаврова) вместе с мужем приехала на свадьбу его брата.
Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а вечером в субботу в Кахетии планировались гуляния и банкет.
Администрация Kvareli Lake Resort отрицала, что в отеле гостит дочь лаврова, но сотрудник подтвердил это журналисту, представившемуся курьером службы доставки цветов.
С утра возле комлекса началась акция протеста, произошли стычки полиции и спецназа с участниками акции. МВД подтвердило задержание 16 человек.