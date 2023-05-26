Президент Грузии в День независимости страны раскритиковала правительство за сближение с россией

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"Непонятно и обидно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан... Непонятно и досадно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" полетов (с россией, ред.). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?", - сказала Зурабишвили.

Детали

Президент подчеркнула, что правительству следует "приложить больше усилий" для выработки "умной политики" с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в европейскую семью.

"Наша внешняя политика стала непонятной… Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции. Куда исчезли слова "Европа – наш цивилизационный выбор"?" – подчеркнула она.

Она также заявила, что манипуляции темой угрозы войны с россией и "внушения страха" грузинскому обществу "не может быть формулой успешного правления".

"Кто думает, что россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничего не научился из нашей истории... Непонятно, почему не приняты никакие меры и справедливые правила в отношении тех, кто массово прибывает из россии, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование или даже покупка недвижимости и неуплата налогов", - подчеркнула она.

Сообщается, что ее выступление несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне.

Напомним

17 мая агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну. На фоне этого жители Тбилиси вышли на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая внесла россию в список своих направлений, и призвала грузин присоединяться.

В ответ Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон решетки на своих самолетах.