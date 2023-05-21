Georgian Airways оголосила президента Грузії "персоною нон ґрата"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Авіакомпанія Georgian Airways оголосила президента Грузії Саломе Зурабішвілі персоною нон ґрата на своїх літаках за заклики бойкотувати компанію через поновлення прямих польотів до москви, пише УНН з посиланням на "Новости-Грузия".
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Голова ради директорів Тамаз Гаіашвілі заявив, що це відповідь на вчорашню заяву президента.
“Ми не пустимо її на борт”, – заявив він, вимагаючи від президента вибачитися не тільки перед авіакомпанією, а перед усім народом Грузії.
На його думку, Georgian Airways належать заслуги і подвиги грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.
Всіляко критикуючи президента, Гаіашвілі робить акцент на її французьке минуле, вказуючи, що вона “гуляла Парижем” і несподівано переходить на предків президента: “Нехай ця пані розкаже про своїх предків, які разом зі скарбницею Грузії розграбували церкви-монастирі та національні музеї і втекли, залишивши грузинський народ голодним”.
Нагадаємо
17 травня агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл російській компанії "Азимут" на виконання рейсів до країни. На тлі цього, жителі Тбілісі вийшли на акції протесту в місті проти відновлення авіасполучення Грузії з росією.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка внесла росію до списку своїх напрямків, і закликала грузинів приєднуватися.
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Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до народу Грузії, заявивши, що українці будуть поруч у цій боротьбі вільних проти рабів.