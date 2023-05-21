Georgian Airways объявила президента Грузии “персоной нон грата”
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата на своих самолетах за призывы бойкотировать компанию из-за возобновления прямых полетов в москву, пишет УНН со ссылкой на “Новости-Грузия”.
Детали
Председатель совета директоров Тамаз Гаиашвили заявил, что это ответ на вчерашнее заявление президента.
“Мы не пустим ее на борт”, – заявил он, требуя от президента принести извинения не только авиакомпании, а всему народу Грузии.
По его мнению, Georgian Airways принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.
Всячески критикуя президента, Гаиашвили делает акцент на ее французское прошлое, указывая, что она “гуляла по Парижу” и неожиданно переходит на предков президента: “Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и бежали, оставив грузинский народ голодным”.
Напомним
17 мая агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской компании "Азимут" на выполнение рейсов в страну. На фоне этого, жители Тбилиси вышли на акции протеста в городе против возобновления авиасообщения Грузии с россией.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая включила россию в список своих направлений, и призвала грузин присоединяться.
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