Президент Чехії зробив резонансну заяву щодо причетності російських агентів до вибуху складу у Врбетіце

Земан, зокрема, заявив, що необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб розглядаються як причини вибухів у Врбетіце.

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“Але необхідно дочекатися підсумків розслідування щодо вибухів у Врбетіце, перш ніж робити висновки, так як доказів присутності російських агентів на складі боєприпасів не було в звітах контррозвідки. Однак з цього не випливає, що відсутні підозри, що вони там дійсно були”, — зазначив президент.

Додамо

Чеський лідер підкреслив, що жодна суверенна країна не може допустити здійснення на своїй території теракту, в результаті якого загинули два громадянина і завдано мільярдних збитків.

“Хоча я виступаю за коректні відносини з усіма світовими державами, Російська Федерація повинна заплатити за цей акт, наприклад, тим, що Росатом не братиме участі в тендері на розширення АЕС “Дуковани”, — сказав Земан.

Він наголосив, що поліція і Верховна прокуратура користуються повною довірою президента Чехії.

“Я виступаю за те, щоб при розслідуванні даної справи були задіяні всі сили. Як головнокомандувач збройними силами, я хочу, щоб в ході розслідування був задіяний максимальний потенціал і щоб громадяни Чеської Республіки були повністю ознайомлені з висновками слідства”, — додав Мілош Земан.

Контекст

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага підозрює співробітників російського ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) в причетності до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році в Врбетіце, в результаті яких загинули двоє людей. У зв’язку з цим Чехія вислала 18 російських дипломатів, яких влада країни запідозрили в роботі на спецслужби.

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У Москві звинувачення відкинули і назвали їх абсурдними. Москва оголосила персонами нон-грата і вислала з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії визнали відповідь Росії надмірною і заявили, що скоротять склад російського посольства в Празі до чисельності складу чеського диппредставництва в Москві. Глава чеського МЗС Якуб Кулганек заявив, Чехію повинні будуть покинути ще 63 співробітника російського посольства. Їм дали термін до кінця травня. МЗС Росії у відповідь зажадав скоротити чисельний склад посольства Чехії в Москві.